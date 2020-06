Baby K e Chiara Ferragni insieme per la bomba pop dell'estate

25 giugno 2020 a

Con l’inizio dell’estate non poteva mancare una sorpresa in musica dell'artista italiana dei record Baby K, regina dell’urban pop, dalle sonorità e dai ritmi internazionali. Da mezzanotte arriva on air e disponibile in digitale "Non mi basta più", (special guest Chiara Ferragni) nuovo singolo scritto da Claudia Nahum, distribuito da Sony Music Italy.

Il brano vede in qualità di special guest l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni. L’incontro tra Claudia e Chiara avviene grazie al beauty brand di haircare Pantene che sceglie per la nuova campagna due ambassador d’eccezione. Il nuovo brano di Baby K "Non mi basta più", concepito dall’artista durante la quarantena, è un inno alla vita, dal ritmo travolgente e tutto da ballare, un inno alla joie de vivre: in tempi incerti in cui ci si è trovati di fronte a tante privazioni la felicità è una questione di punti di vista, cambia continuamente a seconda di come ci si pone. "Se la felicità / È un bicchiere a metà / stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app".