Temptation Island, perché la tentazione comincia dal toy boy

Il cast di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, è completo e presenta una caratteristica mai vista finora. Ai famosi Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ai nip Ciavy e Valeria, Annamaria e Antonio, si sono aggiunte altre due coppie. Anna, 37 anni, 10 in più di Andrea, partecipa a Temptation Island per capire se dopo due anni di rapporto sta perdendo tempo: "Io vorrei matrimonio e figli ma se questo lo frena allora non deve prendersi una donna più grande. Questo mi spaventa e vorrei fare passo indietro" ha dichiarato Anna, mentre il fidanzato si dice innamorato: "Io andrei a convivere subito, ma lei vuole di più, matrimonio e figli. È troppo per il mio stile di vita. Io voglio farle capire che la amo, ma nella vita non esiste solo la coppia".

Manila Nazzaro sbarca a Temptation Island con Lorenzo Amoruso

La sesta coppia è composta da Sofia, 30 anni, e Alessandro. Stanno insieme da 4 anni e mezzo. Per lui Temptation è "l'ultima spiaggia per Sofia, deve dimostrare che persona è, se è quella di cui mi sono innamorato. Io mi sono innamorato subito. Ha gli occhi più belli del mondo. Purtroppo ha frequentato un altro uomo per sei mesi mentre stava ancora con me", per la fidanzata è necessario comprendere se il rapporto può riconquistare fiducia: "La storia è partita a mille, poi sono iniziati i tira e molla. Devo capire se si può riconquistare la fiducia, capire che non sia un amore malato".

Quest'edizione ha una particolarità: in tre coppie su sei, quindi ben il 50%, la donna è 10 anni più grande dell'uomo. Si tratta di Antonella Elia, Anna e Annamaria. Evidentemente, la redazione di Temptation Island, sulla scia del forte impatto mediatico che ha avuto la conoscenza tra Nicola, 26 anni, e Gemma Galgani, 71, ha deciso di approfondire il tema.