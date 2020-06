Valentin e Francesca Tocca, l'estate bollente comincia così

Francesco Fredella 23 giugno 2020 a

La temperatura sale. L’estate per Valentin e Francesca Tocca sarà bollente. I due ballerini, che si sono conosciuti ad Amici (lui concorrente, lei docente), adesso sono al settimo cielo. Sembra che siano in perfetta sintonia. Almeno questo emerge dalle ultime indiscrezioni. “Si può amare una persona – dice la ballerina sui social - pur sapendo che è lontana e che non sarà mai tua, ma solo per ciò che hai visto in lei. Amare non vuol dire: sei mia. Amare vuol dire ti amo anche se non ci dovessimo vedere mai, ti amo perché tu sei così”.

Valentin balla sulle polemiche: scarica Francesca Tocca e cancella tutto

Il matrimonio tra la Tocca e Raimondo Todaro (arruolato da anni come ballerino professionista da Milly Carlucci) è finito da tempo. A dicembre scorso è stato Valentin a svelare, all’improvviso, i retroscena del loro flirt che ha avuto sin da subito un sapore clamoroso. “Sarà un’estate di fuoco...fidatevi”, assicura su Instagram Valentin. E tutti pensano che possa esserci il tocco di Francesca. Una storia d’amore passata in sordina, ma che fa sognare tutti.