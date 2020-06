Alessandra Mussolini balla con Milly Carlucci

Giada Oricchio 23 giugno 2020 a

Alessandra Mussolini sulla pista di “Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci fa strike per la nuova edizione del dancing show al via su RaiUno dal 12 settembre. L’anticipazione è del sito davidemaggio.it che aggiunge: “Un bel colpo, in vista della prossima stagione TV, per lo show di Rai 1, che si assicura una "ballerina" che creerà sicuramente curiosità e attesa”. La Mussolini è l’ultimo nome di un cast fatto di 13 ballerini/e non professionisti e, secondo le indiscrezioni, per il potenziale trash e l’indiscutibile vis polemica (nemmeno quotati i battibecchi con i giudici Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli), era contesa tra la Carlucci e Alfonso Signorini che a settembre partirà con il GFVip5.

Come ha rivelato la conduttrice di “Ballando”, i maestri di ballo stanno facendo le vacanze ora perché il 18 agosto inizieranno le prove in sala da ballo. A causa del Coronavirus, il dancing show è stato rimandato, ma la Carlucci ha avuto un po’ di tempo in più per assemblare un cast bomba: le attrici Barbara Bouchet e Lina Sastri, la politica e opinionista Alessandra Mussolini, la conduttrice Elisa Isoardi, la showgirl e attrice Vittoria Schisano, l’attrice Rosalinda Celentano per le donne, l’attore Paolo Conticini, il modello Antonio Maria Catalani, il pugile Daniele Scardina, gli attori Gilles Rocca e Ninetto Davoli, il comico Tullio Solenghi e il conduttore Costantino della Gherardesca.