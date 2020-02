Alessandra Mussolini come Sophia Loren. Cosa fa a Domenica Live

Domenica Live, la Mussolini nei panni di Sophia Loren: “Guarda cosa mi hai fatto fare”. Balla Mambo italiano. Stesso sex appeal di zia Sofia. Così Alessandra Mussolini stupisce tutti a Domenica Live nel cambio look: choc, ma anche chic.

Per approfondire leggi anche: Mussolini: Salvini e Meloni ingrati con Berlusconi

“Guarda cosa mi stai facendo fare!”, aveva detto qualche giorno fa la Mussolini alla d’Urso in un video sui social. Grande successo per la performance nei panni di Sophia Loren (zia della Mussolini). Che sicuramente l’ha seguita in tv. Ma si vocifera che l’Isola dei famosi abbia messo gli occhi su Alessandra. Sarà vero?