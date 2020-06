Asia Argento brutale sulla foto del lato B: ho perso 3mila femministe ma...

L'attrice con la sorella Fiore Argento a Live - Non è la d'Urso

Asia Argento insieme alla sorella Fiore, con papà Dario in collegamento, è la protagonista delle Sfere di Live - Non è la d'Urso. L'attrice è tornata a commentare il post in cui ha mostrato una foto del suo lato B su Instagram facendo indignare gli utenti che la vedevano come una paladina del nuovo femminismo, sull'onda delle accuse di violenza sessuale che hanno portato in carcere il potente magnate di Hollywood Harvey Weinstein. "Con quella foto ho perso 3,000 femministe ma ho guadagnato 10.000 segaioli" tra i follower, ha ammesso Asia. Caterina Collovati l'ha attaccata sull'esibizione del sedere dopo tante dirette social impegnate e "barricadere". "Perché una che è stata violentata deve apparire sottomessa e non può mostrare il proprio corpo?", la replica della figlia di Dario Argento.

In studio anche Sandra Milo, che in passato aveva attaccato la Argento di opportunismo. Il battibecco dalla stampa è proseguito in studio con le due attrici che sono rimaste ognuna sulla propria posizione.