George Clooney e Amal Alamuddin a un passo dal divorzio. I media Usa: matrimonio finito

George Clooney e Amal Alamuddin a un passo dal divorzio dopo appena 6 anni di matrimonio. I media americani, National Enquirer in testa, rilancia le voci di una rottura definitiva tra l'attore sex symbol e l'avvocatessa di origine libanese. Clooney e Amal si sono sposati nel 2014 a Venezia (lui ama l'Italia e possiede una villa meravigliosa sul Lago di Como) e hanno avuto i gemelli Elle e Alexander.

La coppia sembrava solida come una roccia, ma circa un anno fa sono iniziate le prime indiscrezioni su quanto fosse difficile la convivenza soprattutto per colpa di Clooney che avrebbe rivelato un carattere scontroso ed esigente. L'attore e regista era sotto pressione per il nuovo film e Amal ne avrebbe fatto le spese. I due smentirono la crisi, ma il tema si è riproposto con prepotenza.

A inasprire gli animi e a mandare a rotoli le nozze da sogno sarebbe stata la vicinanza forzata durante il lockdown. Stessa magione, stessi problemi di incompatibilità. Non solo, sempre secondo la stampa americana, sia George che l'affascinante moglie frequentano altre persone. Insomma, mancherebbe solo la firma sul divorzio da quasi mezzo miliardo di euro.