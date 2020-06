Tutti pazzi per il ritorno di Elisa di Rivombrosa: ecco cosa succede nella prossima puntata

Alberto Fraja 20 giugno 2020 a

L’inizio dell’estate coincide con il ritorno in tv di una delle fiction più amate dagli italiani negli ultimi vent’anni: Elisa di Rivombrosa. Il sontuoso fuilleton televisivo ambientato in uno dei periodi storici più turbolenti d’Italia e d'Europa, la fine del diciottesimo secolo (Rivoluzione Francese e roba simile) ha ricalamitato davanti alla tv, ieri, su Canale 5, l’attenzione di vecchi e nuovo affezionati.

La fiction tornerà in replica su Canale 5 ogni sabato alle 14:05 con un episodio a settimana. Di prim’ordine il cast: accanto ai protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi (l’una nei panni di Elisa, l’altro del conte Fabrizio Ristori) reciteranno Antonella Fattori nei panni della contessa/marchesa Anna Ristori vedova Magliano in Ceppi, Antonio Cupo in quelli dell’ufficiale Christian Grey/Principe Cristiano Caracciolo di Montesanto. Jane Alexander è la marchesa Lucrezia Van Necke vedova Beauville mentre Cesare Bocci sarà il Dottor Antonio Ceppi; Kaspar Capparoni interpreterà il Conte Giulio Drago, Linda Batista, Isabella. Ci sono poi Pierluigi Coppola, Angelo Buondio e Luca Ward, Duca Ottavio Ranier.

Cosa accadrà nella prossima puntata in programma sabato prossimo, 27 giugno? Assisteremo agli avvicinamenti sempre più intensi tra Elisa e il Conte Ristori. Intanto la contessa Agnese cercherà di convincere Anna a lasciare il marito Alvise che la sfrutta in ogni modo. Il re, da parte sua, partirà per un viaggio e il consigliere Beauville ordinerà a Ranieri di trovare la lista dei congiurati prima che il sovrano faccia il suo ritorno. Intanto Fabrizio si sentirà sempre più attratto da Elisa efinendo per rinchiuderla nelle cantine. Nel frattempo, la contessa Agnese avrà un terribile malore. A quel punto Fabrizio accettare di liberare Elisa una volta tornato a casa. Elisa riuscirà così a salutare per l’ultima volta la contessa Agnese, destinata a morire.

Torna a lumeggiare insomma il racconto di un amore romantico, una storia travagliata condita di intrighi, morti e passioni senza tempo. Un mix perfetto che ha reso Elisa di Rivombrosa qualcosa di unico nel suo genere. La fiction composta da 26 episodi e suddivisa in due stagioni, andò in onda la prima volta dal 2003 al 2005 e fu un successo d’ascolti. Basti solo un dato: l’ultima puntata della prima stagione all’epoca venne vista da 12 milioni di spettatori (il 41% di share).