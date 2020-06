Barbara d'Urso, incidente alla mano. La conduttrice fasciata su Instagram: ustione di secondo grado

Giada Oricchio 19 giugno 2020 a

a

a

Brutto incidente domestico per Barbara D’Urso: ustione di secondo grado al palmo della mano. La conduttrice di “Pomeriggio 5” e “Live – Non è la D’Urso” (domenica l’ultima puntata stagionale) ha fatto uno strappo alla regola che la vede molto riservata sulla vita privata e ha rivelato di essersi fatta molto male.

Su Instagram, la D’Urso ha postato un video spiegando cosa le era accaduto e il motivo che la spingeva a raccontarlo, ma senza dire come si era bruciata: “Amici, devo dirvi una cosa. Sapete che io non condivido tutto, con le mie cose private di solito evito anche se vi racconto un bel po’ di cose. C’è una cosa che non avrei voluto condividere ma ho deciso di farlo perché tra due giorni sono in diretta quindi questa cosa l’avreste capita. E’ successo che ieri pomeriggio mi sono fatta parecchio, parecchi male. Non volevo dirlo, ma siccome la cosa è bella pesantuccia, domenica sera sono costretta ad andare in onda così”. E ha alzato la mano destra mostrando una fasciatura importante.

Così ha proseguito: “Ci ho pensato se condividere, avrei preferito di no, ma quando mi son resa conto che questa cosa dovrò portarla per forza così e magari coprirla con un guanto nero, ma ve ne sarete perché è spessa, quindi ho preferito dire la verità. Qui sotto ho un’ustione, bella importante. È stato un momento bello doloroso, sono sotto antidolorifici, però le cose brutte sono altre, per cui guarirò”.