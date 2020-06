Barbara d'Urso diventa Carmelito. Prova FaceApp superata

Francesco Fredella 18 giugno 2020 a

a

a

In versione “Carmelitito” non l’avevamo mai vista: barbetta e capelli al vento. Barbara d’Urso si lascia contagiare da FaceApp, l’applicazione che con una foto cambia sesso facendoci diventare uomo o donna. E viceversa. La d’Urso, sempre molto forte sui social, pubblica la foto ed è subito boom di like. Uno dopo l’altro. Lei commenta: “Carmelito, almeno la barba potevi farla”. Dopo la challenge pubblica un’altra foto. Super sexy e con un fisico da urlo. Intanto, Mediaset nei giorni scorsi con un tweet ha ufficializzato la ripartenza da settembre di Pomeriggio5, Live e Domenica Live. Il Gf nip nel 2021. Caso chiuso.