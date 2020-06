Il nuovo programma di Costanzo si chiama Insonnia

Gabriella Sassone 18 giugno 2020 a

a

a

Instancabile Maurizio Costanzo! Parecchie ne fa (di trasmissioni tv) e altre cento ne pensa. Probabilmente riposa poco anche di notte perché la sua mente frulla nuove idee in continuo. Il conduttore coi baffi, alla tenera età di 81 anni, non riesce a stare lontano dal video, il suo attaccamento al lavoro è quasi una malattia, per sua stessa ammissione. Maurizio odia la noia. Così adesso sbarca anche su Raitre. Con un programma nuovo di zecca. Ad affiancarlo, stavolta, ha chiamato il bravo Pino Strabioli. Tenetevi forte: il nuovo programma si intitola “Insonnia”, ed è dedicato a tutti coloro che la notte non riescono a dormire. Andrà in onda per 4 puntate su Raitre dalla prima domenica di luglio (il 5). Neanche a dirlo, il format lo ha concepito lui. In studio ci saranno solo Maurizio e Pino, pronti ad indagare sul perchè e il per come sempre più persone la notte restano sveglie.

La nuova coppia di conduttori si è già accaparrata i primi due ospiti pronti a collegarsi con loro: Vittorio Sgarbi (uno che non dorme da tutta la vita ed era solito la notte girovagare per le città e farsi aprire musei e gallerie da visitare con gli amici) e Nancy Brilli (che spesso nelle Stories di Instagram parla della sua insonnia). A condire il tutto, filmati inviati da svippati e gente comune, invitati a raccontare in un minuto cosa fanno la notte invece di dormire. E poi la “marzullata” finale: la telefonata di un esperto (psichiatra o psicologo) che dirà la sua su quanto rivelato dagli ospiti. “Soffrite d'insonnia? Stentate ad addormentarvi? Dormite pochissimo? Raccontatecelo...”: irresistibile lo spot girato da Maurizio e Pino che invitano su Instagram i nottambuli ad inviare le loro storie. Noi che da sempre soffriamo d'insonnia non vediamo l'ora di vederli!

Intanto Pino Strabioli, che l'altra sera abbiamo visto a giocare su Raiuno ai "Soliti Ignoti" di Amadeus, sta lavorando al programma-evento che festeggia i 100 anni di Franca Valeri, sua grande amica, che andrà in onda a luglio sulla rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta.