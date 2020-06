Attacco social alle sopracciglia di Miriam Leone: sono brutte

17 giugno 2020 a

Bellissima e anche brava. Qualunque cosa faccia. Impossibile trovarle un difetto. Eppure il web si sta scatenando contro l'ex Miss Italia, Miriam Leone. Verrebbe da dire che è tutta invidia. Sarà la voglia di discutere di temi futili dopo un periodo pesante, o la frustrazione di vedersi non proprio "in forma" alla fine di un lockdown difficile. Comunque sia in vetta alle tendenze di Twitter di oggi ecco comparire la splendida attrice "sotto attacco" per le sue sopracciglia (sic!) giudicate "brutte", troppo folte, antiestetiche.

Ci sarebbe da sorridere se non fosse per la valanga di commenti che l’argomento ha suscitato, rivoluzionando i trend topic del noto social network e facendola balzare in vetta agli argomenti più discussi del giorno. Centinaia i fan che sono insorti a difesa dell’ex vincitrice di Miss Italia. «Finché noi donne saremo le peggiori nemiche delle altre donne, la situazione non cambierà mai», scrive un’utente. «Miriam Leone incarna l’esempio di ragazza che non è solo bella ma anche brava. Dare giudizi critici è bodyshaming», aggiunge un’altra. «Dopo mesi a parlare di pandemia, sintomi, decessi e terapie intensive, gli italiani hanno voglia di discutere della bellezza di Miriam Leone. Buon segno», ironizza un internauta. E sull’unità del popolo di Twitter di fronte all’argomento, se ne aggiunge un altro che chiude la questione: «Non la bandiera italiana, non Berlinguer, non il misterioso rapimento di Aldo Moro unirà tanto gli italiani come una lieve critica a Miriam Leone», chiosa.