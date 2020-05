Miriam Leone, una delle Miss Italia più affascinanti degli ultimi anni, non si sposa. La modella e attrice ha smentito il gossip rilanciato dal settimanale “Chi” che la voleva all’altare con Paolo Cerullo, musicista milanese con il quale non è mai stata paparazzata. Per dire che non è ancora tempo di mettere su famiglia, Miriam Leone ha scelto un modo assai originale.

Ha postato nelle storie di Instagram, social su cui vanta 1,2 milioni di follower, la fotografia della mano sinistra sullo sfondo di un bel tramonto e ha scritto a caratteri cubitali: “Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi…ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”. Felicissimi i fan che avevano appreso la notizia del matrimonio come un fulmine a ciel sereno.