Mercedesz Henger e Lucas, la cenetta super-hot. E quelle voci sul matrimonio...

Francesco Fredella 17 giugno 2020

“Cenetta in love”, Lucas e Mercedesz Henger festeggiano due anni di amore. Puro. E con questo scatto vengono spazzate vie tutte le polemiche: sono uniti più che mai. Da alcuni mesi si parla anche di matrimonio. Nessuna data certa. Lui, in diretta da Barbara d’Urso, aveva fatto una proposta ufficiale inginocchiandosi con un mattoncino regalato a Mercedesz (come simbolo di questa unione). Lo scatto romantico fa sognare i fan della coppia. Che si è regalata una parentesi all’insegna del relax, lo tanto dagli occhi indiscreti.