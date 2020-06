L'Arte nel cuore onlus disegna il fumetto anti-coronavirus

Pietro De Leo 15 giugno 2020 a

L’arte del fumetto e la creazione narrativa per spazzar via il trauma del Covid. E’ il filo conduttore del progetto realizzato da “L’Arte nel Cuore Onlus”, Accademia Artistica che in un obiettivo di integrazione straordinaria raggruppa ragazzi disabili e normo-dotati, in un percorso di sviluppo delle proprie capacità nel campo della danza, della recitazione, della musica, dell’arte figurativa. Ed è proprio intorno a quest’ultima che è nata, su iniziativa della Presidente dell’Accademia, Daniela Alleruzzo, la “reazione” al periodo di lockdown.