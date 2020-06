Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è la prima concorrente

Giada Oricchio 11 giugno 2020 a

Elisabetta Gregoraci entra nella casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lo aveva promesso: il GFVIP 5 avrebbe avuto un cast ancora più famoso del precedente. E secondo l'anticipazione del sito "TvBlog" ha fatto il colpaccio. Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e madre di Nathan Falco, il loro unico figlio, è la prima concorrente ufficiale del reality show di Canale 5, in onda già a settembre (se gli ascolti saranno buoni, Signorini contenderà a Barbara D'Urso la conduzione del Grande Fratello originale).

La bella conduttrice calabrese era in lizza anche un anno fa, ma Briatore mise il veto alla partecipazione, adesso sembra che tutto sia superato: Elisabetta si metterà alla prova sotto le indiscrete telecamere di Cinecittà e subirà il giudizio, spesso impietoso, dei social. Probabilmente era proprio a lei che Alfonso Signorini si riferiva quando, in un'intervista al settimanale "TV Sorrisi & Canzoni", dichiarò: "Mi hanno contattato personaggi insospettabili. Mi dicono che vogliono partecipare perché hanno visto che do spazio alle storie vere e si fidano di me".