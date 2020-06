Sirius e Gemma raddoppiano: ecco un nuovo programma per loro

Francesco Fredella 10 giugno 2020 a

Sirius e Gemma preparano i bagagli. Destinazione Temptation island vip. Per loro un nuovo programma. Gemma sembra che voglia fare chiarezza sui sentimenti che prova Sirius. Così, da uno studio all’altro, tutto ritorna in ballo. Ovviamente in tv. E secondo Fanpage la super coppia (Sirius - Gemma) potrebbe ritornare alla ribalta.

La loro storia arriva alla prova del fuoco. Anzi del falò: Temptation island Vip. Pare che i due abbiamo già detto sì. Sirius continua ad essere attaccato in Rete perché c’è chi lo accusa di volere solo popolarità, sfruttando la popolarità di Gemma. Lui giura amore. Nient’altro. Quale migliore prova davanti alla telecamere? Le porte di Temptation si spalancano per loro.