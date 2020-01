Adriana Volpe, così l'ex collega la difende: "Anch'io soffro di magallite...."

La concorrente del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha querelato Giancarlo Magalli, l’episodio è di dominio pubblico, ma a quanto pare non è la sola ad aver avuto difficoltà lavorative con il conduttore romano. Marcello Cirillo, compagno d’avventura di Adriana Volpe a “Piazza Grande”, ha preso le difese della presentatrice a “Live – non è la d’Urso”.

Cirillo è ricorso a un’amara ironia per raccontare cosa è successo: “Adriana ha ragione, io ho la sua stessa malattia, questa malattia si chiama “magallite”, anch’io ho quel virus. Adriana l’hanno spostata, io sono stato cacciato. Ogni volta che parlo di Magalli, lui si offende, mi attacca sui social dicendo che mi faccio pubblicità con il suo nome, ecco ora mi rivolgo a Giancarlo ‘parlo perché me lo ha chiesto Barbara’. Io sto dalla parte di Adriana. Tra poco mia figlia metterà al mondo due figlie e non voglio consegnare loro un mondo in cui si pensa che se sei bella e fai carriera c’è qualcosa dietro’. Non so cosa volesse dire Magalli quando affermò ‘le persone si devono chiedere come la Volpe fa a lavorare da 20 anni in tv’, però è brutto”.

Vladimir Luxuria rispedisce la battuta al mittente: “Chiediamoci perché un bell’uomo come Magalli lavora da così tanto tempo in tv”, ma Giampiero Mughini e Alba Parietti prendono le difese del conduttore: “E’ un grande professionista nonostante quello che è successo”.