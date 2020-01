Grande Fratello Vip, Rita Rusic sbrana Adriana Volpe: "La maestrina la fai con Magalli"

Il Grande Fratello Vip accende le polemiche. Dopo la pace a sorpresa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa che ha fatto evaporare un bel po' di trash, nella Casa di Cinecittà scoppia una rivalità molto interessante, quella tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Lunedì sera l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è finita in nomination con Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli per colpa di Adriana Volpe che sa di aver toccato "il mostro sacro".

In effetti, le due donne sono agli antipodi: una vulcanica, l'altra lagunare, una si commuove per una mosca agonizzante, l'altra (in apparenza) nemmeno davanti ai figli. Oggi pomeriggio, Rita, Michele e Adriana stavano parlando dello sconquasso delle ultime nomination e la Volpe: "Io se posso dirti la verità ho nominato te, ma non è che adesso mi fisso su di te, nel senso che se passi la nomination e possiamo nominare sia uomini che donne...", la Rusic si è voltata a guardarsi intorno e la Volpe l'ha bacchettata: "Poi se mi guardi mentre parlo non sarebbe male..." e la Rusic è saltata su come una molla: "Non sono obbligata, non puoi obbligare le persone a fare quello che vuoi perché non sei la maestra. Questa cosa della maestrina a me non piace. Finché si scherza, io scherzo però se tu devi fare la maestra di scuola la fai con Magalli e non con me a rompermi i cog***ni, così proprio... grazie... perché con me la maestra non la fai...io sono già stata a scuola, sono più vecchia di te... non ho bisogno di maestre". Il tutto accompagnato dal gesto delle mani di levarsi di torno.

La Volpe ha incassato con il sorriso di chi la sa lunga e si è rivolta a Cucuzza: "Mi hanno obbligato a votare una donna e lo rifarei, ma se posso farlo su tutta la ciurma, probabilmente non voterei lei, ma un altro". Poco dopo però la "fatina" Adriana si è lamentata con Pago e Andrea del comportamento di Rita facendole più volte il verso. E in casa aleggia un altro malcontento: Fabio Testi si sta domandando come mai sia stato annullato il televoto con Barbara Alberti visto che non è la prima né l'ultima concorrente a sentirsi male. Un favoritismo che non è sfuggito ai vip e ai telespettatori.