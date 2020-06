Uomini e Donne, la scelta di Giovanna Abate è Sammy Hassan. Lui se ne va, poi dice sì

Giada Oricchio 08 giugno 2020 a

a

a

A "Uomini e Donne", Giovanna Abate sceglie Sammy Hassan e regala l'immagine simbolo del post pandemia da Coronavirus: il primo bacio con la mascherina. È tempo di scelte negli studi di "Uomini e Donne" dove il Trono Classico si è fuso con il Trono Over. La tronista Giovanna Abate deve scegliere tra Sammy e Davide anche se da tempo è chiaro chi sarà il fortunato.

La ragazza mette in piedi un monologo retorico e un panegirico del programma che farebbe invidia al greco Isocrate: "Prima di venire qua non ascoltavo il mio CUORICINO e non ho mai provato cose simili. Grazie a voi non ho sentito le difficoltà della pandemia. Me volevo fidanza' ed è scoppiato tutto questo. Maria mettiti i guanti, ti voglio salutare e dire grazie. Senza la vostra genialità e senza di voi il mio cuore non avrebbe avuto risposte". Maria De Filippi è piena: "Grazie per le emozioni vere, ma basta, non è che non ci vediamo più".

La tronista passa alla scelta e quando liquida il corteggiatore Davide Basolo, misteriosamente parla di sé stessa in terza persona. Il corteggiatore sospira, mantiene lo sguardo basso e ansima disperato per il rifiuto. La solita recita mal riuscita. "Ho dato un pezzo di cuore che non torna indietro" commenta a freddo. Esagerato. Il prescelto super scontato è Sammy Hassan: "Tu sei la mia scelta da tutti gli ORGANI del mondo. Sei e sarai sempre tu" dice Giovanna. Il 35enne avrebbe preferito battere il mignolo del piede contro il comodino di notte: "Devo essere sincero con te e con tutti. Voglio al mio fianco una persona che mi dia stabilità e serenità, una persona che mi comprenda, una persona che ami anche i miei difetti e non mi faccia litigare. Volevo uscire con te però la mia risposta è no. Sei testarda, impulsiva e andrebbe a finire male. Mi giudichi, mi critichi sempre. Ti dico no e non ti ho mai illusa".

Giovanna sgrana gli occhioni azzurro polvere: "Stringi che non c'ho tempo da perdere. Ti arriva 'na pizza in bocca. Vuoi uscire dallo studio? Solo dopo che ti meno! Mi ci hai fatto credere. Il tuo sguardo mi faceva capire il contrario". Ed ecco la mossa poraccia: Sammy si alza finto offeso e lascia lo studio. Giovanna gli tira dietro la mascherina e l'opinionista Tina Cipollari spoilera: "È uno scherzo, dai, adesso appare la scritta ti amo e le solite cose". E come aveva preannunciato "Cassandra" Tina il circo finisce con un "sì": Sammy rientra con un mazzo di fiori e scatta il primo bacio con la mascherina, eredità simbolica di questo Covid-19.

Più dell'amore poté l'egocentrismo di Sammy tanto che Maria De Filippi dà la stoccata: "Giovanna, ti voglio dire che lo scherzo è stata una sua idea, non nostra. Noi non c'entriamo niente". Eh ma lo show è lo show.