Moreno Merlo e Paola Caruso, dopo la battaglia in tv il giallo delle denunce

Francesco fredella 08 giugno 2020 a

a

a

“Il postino a casa non ha bussato a casa mia. Vorrei capirci di più su quelle denunce che aveva annunciato in tv la Caruso contro di me”: Moreno Merlo adesso rompe il silenzio. La sua storia con Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro, è finita nel peggiore dei modi. Dopo gli annunci in tv pieni d’amore è arrivato uno scontro epocale. Tutto in diretta nell’ascensore del Live. Una brusca frenata. Bye bye love story: Moreno e Paola si sono detti addio a colpi di lettere degli avvocati. Almeno questo è quello che sapevamo. Ma spunta un’indiscrezione choc lanciata proprio da Merlo. “Mi sembra che la signora Caruso abbia trovato delle scuse per allungare il brodo e farsi notare un po’ di più. Chiederò al mio avvocato di indagare sulle denunce, ma non ho mai ricevuto nulla. Sono passati sei mesi”, dice Moreno Merlo. Che poi svela di avere una nuova frequentazione. “E’ mora, ha la mia età”: questo è l’unico indizio che trapela dalle parole di Moreno.

Zequila colpisce ancora, “Mi sono fidanzato”. Ecco la bomba sexy

“Farò chiarezza in modo definitivo. Chiederò al mio avvocato di capire se realmente, come aveva detto la Caruso, ci sono denunce a mio carico. Ma non ho ricevuto nulla per adesso”, conclude Merlo. Ora dopo le sue dichiarazioni si riaccendono i riflettori su una storia mediatica che ha fatto parlare tutti gli amanti del gossip.