Michele Emiliano show a Domenica In. Il governatore dà il numero di telefono e scatena il panico

Michele Emiliano, il presidente della Regione Puglia, scatena il panico a “Domenica In”: numero di telefono in diretta, performance canora, baci al piede di Mara Venier e celebrazioni per i 20 anni di matrimonio della conduttrice.

Michele Emiliano si è collegato in diretta video con la Venier e sono stati 10 minuti di fuoco. Il governatore ha dato il numero di telefono personale (“335/840****, ce l’hanno tutti i pugliesi ma sono così educati da non disturbarmi per motivi futili”) lasciando stupita Mara che ha subito provato a comporlo: “Ma davvero? Non ci credo!”. Era vero perché il cellulare ha cominciato a squillare all’impazzata. Poi la chitarra alla spalle di Emiliano ha attirato l’attenzione della conduttrice: “La suoni?”, “No, è di mio figlio, io mi diletto a cantare. Mi piace intonare "Buonanotte Fiorellino" di De Gregori” ha risposto l’ex magistrato intonando un paio di strofe del brano: “Non ci credo, cosa mi fai fare!!!”. Sempre in diretta, una divertita Mara Venier ha rivelato che sta pensando di festeggiare l’anniversario dei suoi 20 anni di matrimonio con Nicola Carraro in Puglia e Michele Emiliano: “Ti vengo a prendere di peso e ti darò un bacio sul gesso”, ma la conduttrice: “Spero di levarmelo stasera e mettere un tutore”.