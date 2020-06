Serena Bortone da Agorà al posto di Caterina Balivo. Sfida a Uomini e donne, ecco il nuovo programma

06 giugno 2020 a

Serena Bortone da Agorà al pomeriggio di Rai1. Per la giornalista ci sarà un nuovo programma che occuperà il lo spazio di Vieni da me di Caterina Balivo, chiuso. Secondo Blogo, che ha raccolto alcune indiscrezioni sulla stagione del primo canale del servizio pubblico, la nuova trasmissione della Bortone sarà una sorta di Davide Letterman show con l'attualità come materia prima. Nella stessa fascia, sulla concorrente Mediaset, il seguitissimo e superpop Uomini e donne di Maria De Filippi.

L'avvicendamento libera una conduzione, quella di Agorà su Rai3 mentre per l'edizione estiva è confermata Monica Giandotti.