Sabrina Ferilli pazzesca ad Amici Speciali. Il completino di pelle fa impazzire i social

Ad "Amici Speciali", Sabrina Ferilli fa impazzire i social per le flessioni con il completino di pelle. Maria De Filippi, nel corso della finale dello show di beneficenza, ha giocato con l'amica a replicare i tutorial di Tik Tok.

Il primo riguardava la challenge del cappello e la Ferilli: "Con il berretto in bocca tra un po' chiederemo l'elemosina a piazza di Spagna", mentre il secondo era la sfida del plank con acrobazie, decisamente impegnativo. Maria De Filippi ha messo alla prova Sabrina Ferilli e l'attrice ha lasciato tutti a bocca aperta con una doppia esecuzione perfetta del plank con balletto e posizione del cane rovesciato. Per di più strizzata in pantaloni e giacca di pelle nera. La Ferilli è in gran forma, snodata e atletica: "Eh ma mo' te faccio vede'. Io in quarantena co' mia cugina ho dato". Superato il test a pieni voti, la Ferilli si è alzata e con nonchalance ha fatto due volte il gesto dell'ombrello all'indirizzo di Maria De Filippi, prima scettica, poi ammirata dalla scioltezza dell'amica, mentre su Twitter si sono sprecati i commenti entusiastici per la straordinaria forma fisica della 50enne attrice romana.