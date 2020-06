Amici Speciali, Irama è il vincitore. Testa a testa con Michele Bravi poi il monologo per George Floyd

Giada Oricchio 06 giugno 2020 a

Colpi di scena, proteste e rivincite: succede di tutto nella bella finale di “Amici Speciali”, lo spettacolo di beneficenza di Maria De Filippi in onda ogni venerdì su Canale 5. Vincitore dello spin off del talent show di “Amici” è Irama che batte Michele Bravi, il favorito dai social. In diretta arrivano i ringraziamenti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il sostegno dato alla Protezione Civile.

La finale di “Amici Speciali” inizia con un annuncio a sorpresa: Stash, frontman dei The Kolors, sarà presto papà (e pensare che il pubblico credeva fosse single). Subito dopo J-Ax, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello tirano le orecchie al governo per le mancate risposte e l’assenza di interventi a favore del settore dell’intrattenimento nel cui indotto lavorano migliaia di persone non famose. Nemmeno il tempo di una canzone che Alberto Urso non stacca gli occhi dal fondoschiena di Sabrina Ferilli incappottata in un completo di pelle che ne esalta le forme.

Le esibizioni sono tutte superlative: Alessio Gaudino vince la categoria danza prendendosi la rivincita dell’eliminazione da “Amici 2015”, Javier Rojas balla in stato di grazia, mentre per il canto c’è davvero la meglio gioventù. Svettano la profondità e l’intensità di Michele Bravi che non ha uguali sia che canti “La vita breve dei coriandoli” sia che interpreti “Quelli che benpensano” di Frankie Hi-Nrg, il talento di Random che senza falsa modestia si dice orgoglioso del suo nuovo album, Stash e The Kolors per la capacità di rivisitare mostri sacri come i The Queen e Irama che passa dal tormentone estivo “Mediterranea” a un monologo scritto di suo pugno per commemorare George Floyd, l’uomo ucciso da un poliziotto a Minneapolis, e per sostenere il movimento “Black lives matter”. "Io non sono un negro come lui ma respiro come lui" ha detto il cantante.

Disco d’oro, invece, per la vincitrice di “Amici19”, Gaia Gozzi. Anche in finale, Maria De Filippi non rinuncia ai siparietti comici con Sabrina Ferilli: corsa in monopattino con rimprovero (“Mariaaa, la smetti di cazzeggiare?!”), sfida a “obbligo-verità” con telefonata a Carlo Conti per fargli l’in bocca al lupo al suo nuovo programma (si scontrerà domenica con Live – Non è la D’Urso, nda) e prove di tutorial da Tik Tok.

Nella finalissima Irama ha la meglio su Michele Bravi, il prediletto dai social che bubbolano per il risultato. Ma l’importante è che in quattro puntate la macchina di “Amici Speciali” abbia raccolto fondi e attrezzature per oltre 400.000 euro a sostegno della battaglia contro il Coronavirus tanto che in diretta Maria De Filippi legge i ringraziamenti del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per il supporto dato alla Protezione Civile. Il talento al servizio della comunità durante i mesi del lockdown e all’alba della caotica fase 2: questo è un bel e buon modo di fare televisione. Amici davvero speciali.