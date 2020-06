Amici Speciali, J-Ax lancia l'appello al governo Conte: salvate gli artisti

Giada Oricchio 06 giugno 2020 a

Ad “Amici Speciali”, il talent show di beneficenza di Maria De Filippi su Canale 5, J-Ax, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello “protestano” contro il governo: “Servono interventi per il settore dello spettacolo. Esigiamo rispetto altrimenti saremo più vigorosi”.

J-Ax è stato il superospite della finale di “Amici Speciali”, in onda venerdì 5 giugno su Canale 5, e dopo aver presentato il nuovo singolo, ha lanciato un appello al governo e al Ministro dei Beni e delle Attività culturali Dario Franceschini affinché sostengano il settore messo in ginocchio dal Coronavirus e dalle conseguenti misure anti contagio (stop ai concerti e agli eventi fino al 2021, nda).

Il rapper ha sottolineato che non è una battaglia personale: “Il governo non dimentichi la categoria, smettiamola di dire che va tutto bene. Non lo dico tanto per me che tra virgolette sono un big, ma per tutte le persone che lavorano intorno a noi. Oggi non avrei potuto cantare se non ci fossero stati i ragazzi del suono, si tratta di tutelare e dare risposte a centinaia di famiglie Voi da casa non lo vedete, ma ci sono competenze che vanno tutelate. Io rappresento quelli che sono dimenticati altrimenti passiamo sempre e solo per chi fa semplicemente 'divertire e appassionare'. Nel mondo dello spettacolo ci vuole sostegno e rispetto”.

Maria De Filippi ha coinvolto anche Sabrina Ferilli: “Vuoi aggiungere qualcosa? Quello che dice lui vale per la musica ma anche per il teatro” e l’attrice ha dato l’affondo: “Ci sono state molte petizioni, io stessa ne ho firmate tante. Evidentemente non c’è la volontà. Lo abbiamo detto, ma non ci rispondono. Se poi non si ottengono dei risultati allora bisognerà essere più vigorosi”.

Anche Giorgio Panariello ha dato voce alla protesta: “C’è un equivoco di fondo, non devono salvare Panariello, Maria De Filippi o J-Ax, ma tutto quello che gira intorno, ci sono tante famiglie che lavorano in quest’ambito”. La Ferilli, fuori da ogni ipocrisia, ha aggiunto: “Si questo è vero, però esigo che ci sia rispetto anche per noi protagonisti, abbiamo lavorato sodo, siamo preparati e paghiamo le tasse, siamo in regola su tutto. Io esigo rispetto anche per me, così non si può fare, occorre rispetto per tutti, perché devo stare ferma? Le assicurazioni non coprono per il Coronavirus, quindi chiedo rispetto anche per me”.