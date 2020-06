Uomini e Donne, diffida e suppliche: tra Enzo Capo e Pamela Barretta finisce in disgrazia

Giada Oricchio 03 giugno 2020 a

Drammi, drammoni e melodrammi al Trono Over di “Uomini e Donne”: Enzo Capo supplica Pamela Barretta di non trascinarlo in Tribunale e Armando Incarnato sputa veleno su Veronica Ursida in lacrime: “Fidanzata, doppiogiochista, falsa”.

Enzo Capo, detto luxury per il tenore di vita ostentato sui social e le ragazze giovanissime accoccolate sulle sue gambe, o altrimenti noto come il Gianluca Vacchi de noartri per i balletti Instagram, è tornato alla corte di Maria De Filippi perché l’ex Pamela Barretta, a sua volta lanciatissima con le social vendite, gli ha mandato una diffida legale. “Voglio la pace non per tornare insieme, ma per porre fine alla guerra social” dice il galantuomo Enzo avvisandola: “Se però continua con la guerra legale, io poi sarò costretto a fare di peggio”. Pamela è glaciale: “Qualsiasi cosa abbia detto te la sei meritato. Vuoi la pace? Smettila di parlare di me sui social. Basta teatrini. Se continui, io vado avanti, se la smetti, mi fermo. Ma questa non è un’aula di Tribunale, se vuoi discutere della lettera parla con il mio avvocato, hai nome e cognome”. La dama pugliese si aspetta delle scuse che Enzo Capo non intende porgere. E’ lapalissiano che sia sulla sediolina rossa esclusivamente per paura di una denuncia e insiste nel voler liberare colombe bianche sugli studi Elios: “Se ti accomodi, vieni al centro e mi fai un sorriso…”.

Un tono paternalistico che avrebbe meritato il tacco 12 in fronte. Pamela lo ignora e così spetta a Maria De Filippi far valere il peso della sua laurea in Giurisprudenza con 110 e lode all’avvocato Enzo: “La diffida non è un’azione legale, è un avvertimento. Lei ti ha detto che se non la nomini più si ferma” e l’uomo insiste preoccupato: “Non voglio andare nel penale, ok. Allora siamo in pace. Le scuse? No, anzi va bene le faccio però pure lei mi ha infangato, bocca mia stai zitta”. Vale la pena ricordare che la diffida è nata da un like alla foto di una ventenne, da un ballo pubblico con “gossip girl” Armando e da una stramaledetta barretta di cioccolato del frigobar delle Maldive, che magari era pure mezza sciolta e ammuffita. La De Filippi chiude l’incontro esortando Pamela a restare in puntata, mentre Enzo si autoinvita: “Allora rimango pure io visto che è l’ultima volta”.

L’unico amore certo di “UominieDonne” è quello per la lucina rossa. Si passa a Veronica Ursida e Giovanni. Il cavaliere ha deciso di lasciare il dating show perché il comportamento ambiguo di Veronica ha riaperto la ferita della mancanza di fiducia nelle donne, un problema personale che vuole risolvere lontano dalla tv. Anche la dama romana, accusata da più parti di non essere single, esprime la volontà di uscire dal programma per mancanza di interessi in loco. Stranamente, tutti trovano un coraggio da leoni e una determinazione vitale tutte le volte che UominieDonne sta per finire la stagione e iniziano le vacanze a Ibiza. Poi Veronica attacca Roberta Di Capua, dama del parterre: “Tu hai degli scheletri nascosti in maniera incredibile” e quella ribatte: “Ho tante segnalazioni su di te! Se questo programma non ti piace e non ci stai bene, come dici in giro, perché stai ancora qua?”. Veronica Ursida dice che è colpa del clima ostile (in effetti, è bersagliata da tutti, opinionisti compresi) e di Armando Incarnato: “Mi aveva giurato che mi avrebbe fatto cacciare come aveva fatto con Noel e che mi avrebbe rovinato tutte le storie, mi ha maltrattato al telefono. In questi mesi io non parlavo perché avevo paura del signorino”. L’inciucione maior Armando non aspettava altro: “Adesso parlo io! Prima mi faceva gli occhi dolci perché sa che l’ex fidanzato mi ha contattato la settimana scorsa, era in viva voce e Daniela (della redazione, nda) ha sentito tutto. La prima volta che lei è venuta in puntata, era ancora fidanzata. Lui le disse che se entrava qui, era finita. A dicembre 2019 questo ragazzo era ancora presente nella sua vita, lei gli ha raccontato che non poteva venir via perché sotto contratto Mediaset e non gli ha mai detto che è stata a letto con me. Veronica si è creata addirittura un contatto Instagram falso con il quale ha detto alla redazione che io sono fidanzato con una brasiliana. E’ bugiarda e disonesta. Con lo stesso account fake commentava in maniera cattiva sotto i miei post. L’ex fidanzato mi ha chiamato per sapere la vera natura del rapporto tra lei e me, adesso sa la verità e ha lasciato Roma, non l’aspetta più. Quando Veronica mi chiedeva rispetto non era per il figlio, ma per il fidanzato a casa”.

La Ursida urla, si sbraccia e inizia a sciorinare gli ultimi due anni di vita: un amore folle che si è trasformato in un rapporto malato, il tentativo disperato di riconquistare l’ex, i tradimenti di lui tra una proposta di matrimonio e l’altra e il desiderio di rimettersi in gioco nel programma. La narrazione è affastellata, annodata negli eventi, ma importa poco a Maria De Filippi che spegne “radio serva” Armando difendendo la donna: “Sinceramente Veronica, non dedicherei tanto spazio a spiegare e a raccontare i fatti tuoi. A me dispiace solo quando tu e Roberta arrivate a dirvi certe cose, un po’ di solidarietà femminile invece di uccidervi…”.

Incarnato va su tutte le furie: “Marììì e allora il contratto Mediaset?” e la De Filippi botola lo spione di pulizia che scuote la testa incredulo: “E’ sempre la parola di un ex contro la sua”. La morale? Meno uomini come Enzo e Armando e più come Giovanni che saluta così: “Sai Maria? Qui tutti si credono delle star perché li riconoscono per strada e vendono qualcosa, ma non hanno capito che tra 15 giorni non se li ricorda più nessuno. Io voglio altro dalla vita”. P.S. Oggi, l’unica gioia che ci ha regalato Gemma Galgani è stata quella di sbattersi peggio di due uova montate a zabaione mentre ballava in modo da apparire più giovane agli occhi di Sirius. A momenti partivano un’anca e un femore.