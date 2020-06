Così Alfonso Signorini fa sparire Barbara d'Urso. Terremoto a Mediaset, il retroscena bomba

Dal Grande Fratello alla domenica di Canale 5, rivoluzione a Cologno Monzese.

Giada Oricchio 04 giugno 2020 a

a

a

Alfonso Signorini detronizza Barbara D'Urso dai palinsesti Mediaset. Il direttore del settimanale "Chi" tornerà a settembre con il Grande Fratello Vip 5 e guiderà anche la versione classica del reality show di Canale 5. Poiché non c'è due senza tre, avrà un programma tutto suo, dedicato proprio ai gieffini, la domenica pomeriggio.

A Barbara D'Urso restano "Pomeriggio Cinque" e forse "Live - Non è la D'Urso". Tuttavia, al momento è ufficiale solo il ritorno del GFVIP, ma le indiscrezioni su una rivoluzione a Cologno Monzese sono sempre più insistenti. Vale la pena ricostruire la vicenda partendo dallo scoop del sito davidemaggio.it di una settimana fa: boom! Alfonso Signorini cala il tris. A lui i reality e lo spazio che fu di "Domenica Live". Poche ore dopo, il diretto interessato smentí con un post sulla sua pagina Instagram: "Dite a Davide Maggio che mi mancano le previsioni del tempo. Fake news". Il blogger però confermò con un tweet: "Non dica bugie...".

Torna il Grande Fratello. Parola di Barbara D'Urso

Un paio di giorni dopo il sito TvBlog ha rilanciato e rafforzato le anticipazioni di Davide Maggio. Ma domenica 31 maggio, la D'Urso a "Live Non è la D'Urso" ha mandato un avviso ai naviganti: "Cristiano (Malgioglio, nda) quando tu sarai mio opinionista al GF... perché lo faremo, arriverà...". Un'affermazione supportata da un contratto firmato o dalla "lotta" intestina per evitare il ridimensionamento? Di sicuro qualcosa bolle in pentola perché 361magazine che fa capo a Signorini, ieri ha pubblicato un articolo dal titolo "Signorini, la stella di punta di Mediaset" e alcuni passaggi sono molto interessanti: "I rumors lo vogliono protagonista assoluto del palinsesto Mediaset. A quanto pare non sarebbe suo solo il Grande Fratello Vip. Sarà suo anche il GF e la domenica di Canale 5. Mediaset punta all’infotainment, a quel mix di informazione e intrattenimento che in questi giorni (e in passato!) è mancato alla rete. E con una stella di punta come il direttore di ‘Chi’ sarà possibile conciliare emozioni e cultura, alto e pop, pianti e risate. (...). Se a settembre è ormai certo che inizierà il GF, in cui il conduttore sarà affiancato da Pupo, la data di inizio dello spazio della domenica potrebbe essere ottobre, e a questo punto non si chiamerebbe più “Domenica Live”. E si scontrerà con un’amica storica, con la “Domenica In” di Mara Venier. A Barbara D’Urso, quindi, resterebbero “Pomeriggio 5” e, forse “Live Non è La D’Urso”. Anche se la conduttrice continua a ripetere che la sua edizione si farà".

A Live la sceneggiata di Paolo e Clizia. La d'Urso li massacra in diretta

Ma chi spinge per Signorini nonostante la non esaltante prova al GFVip? Sarebbe Piersilvio Berlusconi in persona. L'a.d. Mediaset, al contrario del pubblico social, avrebbe gradito molto il tipo di conduzione del direttore di "Chi". Conferme in tal senso arrivano di nuovo da TvBlog che su Instagram ha risposto così alle domande degli utenti: "A Mediaset Signorini è la nuova D'Urso? Dal punto di vista degli impegni sì. Non la stanno tagliando fuori, ma ridimensionando perché pare che la dirigenza non abbia gradito alcuni fatti accaduti negli ultimi mesi. Al momento per il GF è in pole Signorini, ma la D'Urso è ancora in corsa. Il programma domenicale non si chiamerà Domenica Live. Niente tandem con la D'Urso, Signorini andrà in onda alle 17.20 dopo le soap. Live - Non è la D'Urso invece non è escluso a priori".