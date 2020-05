Domenica in, Mara Venier cambia tutto: a settembre rivoluziona lo show

Giada Oricchio 30 maggio 2020 a

Si accende la sfida Auditel della domenica pomeriggio. Mara Venier modificherà la sua "Domenica In" su RaiUno e Alfonso Signorini rilancerà lo spazio lasciato libero da Barbara D'Urso su Canale 5. Secondo quanto anticipato dal sito davidemaggio.it: "L'intenzione della conduttrice sarebbe quella di riportare, per certi versi, il format al passato passando dall’attuale conduzione in solitaria ad una corale. Mara Venier ci sarà e rimarrà centrale ma non sarà da sola. Con lei uno o più compagni di viaggio, sulla falsariga di quanto accadeva nelle sue indimenticabili domeniche televisive degli anni 90. Non solo interviste one to one (che alla lunga rischiano di stancare), dunque, ma intrattenimento a 360 gradi nella nuova edizione di Domenica In. Questo, quanto meno, è il progetto al vaglio".

Il cambio apporterebbe nuova linfa a un format che finora ha registrato ottimi ascolti, ma che con la ritrovata concorrenza Mediaset potrebbe perdere appeal. Per ora top secret i nomi che dovrebbero affiancare la Venier. Intanto il blogger Davide Maggio, nonostante la smentita del diretto interessato, ha confermato che Alfonso Signorini condurrà GFVip, GF e il programma domenicale contro la sua amica Mara.