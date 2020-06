Immobilizzata a letto dopo la frattura. Come sta Mara Venier

02 giugno 2020 a

Mara Venier è immobilizzata a letto dopo la frattura di un osso del piede, il cuboide, che ha subito domenica scorsa poco prima di andare in onda a Domenica In. La Venier ha raccontato i dettagli dell'incidente a Pierluigi Diaco, durante la prima puntata di "Io e te".

"Sono caduta a mezzogiorno dalle scale di casa - racconta la Venier - Ma ho voluto tenere duro e sono andata in onda lo stesso. Ho battuto anche la testa ma fortunatamente la Tac ha detto che è tutto a posto. Adesso cerco di stare più ferma possibile ma da ieri sera mi fa male tutto". Insomma fortunatamente nulla di grave ma ce la farà la Venier ad andare in onda a Domenica In fino al 25 giugno?