Domenica In da record. Perché Mara Venier vince anche col piede rotto

Che domenica, "Domenica In"! Il contenitore pomeridiano di RaiUno, condotto da Mara Venier, ha conquistato 3.251.000 telespettatori per il 19,9% di share nella prima parte e 2.923.000 pari al 21,7% nella seconda. Numeri importanti per una puntata, quella del 31 maggio, molto complicata.

La Venier è andata in onda con il piede sinistro rotto poche ore prima e la sofferenza per i dolori lancinanti le si leggeva sul volto tra un sorriso e l'altro. Come ha rivelato lei stessa, non aveva fatto la radiografia, non era stata ancora medicata in modo adeguato ed era stata portata in braccio dal suo staff che ha ringraziato fino a commuoversi per l'abnegazione dimostratale. A premiare Mara Venier non è stato solo l'atteggiamento stoico, ma anche l'innata capacità di alimentare e aver cura della sua "parentela mediatica". Ha funzionato l'operazione amarcord con Massimo Ranieri, il tentativo di "scoprire" il lato privato del professor Galli, la decisione di dare spazio all'inviata Giovanna Botteri, non propriamente un volto nazionalpopolare e la bravura nel glissare sull'assenza di Morgan (saltato all'ultimo momento) mascherando alla perfezione i minuti lasciati vacanti. Della conduzione di Mara Venier piace anche l'abilità a domare l'imprevisto dietro l'angolo che la rende nostra "congiunta": durante la chiacchierata con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha fatto una digressione troppo personale, ma se ne è accorta e quando è andata a nero, ha detto: "Mi sono ripresa in tempo". "Domenica In" andrà avanti fino al 28 giugno e il prossimo anno cambierà modalità nell'intrattenimento anche se al centro del progetto resterà la conduttrice e attrice veneta. Piaccia o no, Mara Venier è stata l'unica in grado di riportare il pubblico su RaiUno e fidelizzarlo dopo anni di ascolti asfittici.