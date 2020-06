Gaia Gozzi è impegnata. Chi è il fidanzato

01 giugno 2020 a

Maria De Filippi lo ha lasciato intendere nel corso dell'ultima puntata di Amici Speciali. Gaia Gozzi sarebbe impegnata e non è Alberto Urso. Venerdì la De Filippi si è lasciata scappare "stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi".

Alberto Urso e Gaia Gozzi, voci di flirt. Imbarazzo in diretta

Il compagno di Gaia Gozzi, vincitrice dell'ultimo Amici, sarebbe Daniele Dezi, produttore di nuove star della musica italiana come Achille Lauro, Coez, Salmo e Clementino. Fino a quando resterà tutto top secret?