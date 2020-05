Due di picche di Gaia ad Alberto Urso. Ad "Amici Speciali", lo show di beneficenza di Maria De Filippi in onda ogni venerdì su Canale 5, la cantante vincitrice di "Amici19" si schernisce sul gossip che la vuole amica intima di Alberto Urso, noto per la bella voce e per il fascino da playboy (già due le conquiste all'interno del programma). L'artista siculo sembra mangiare Gaia con gli occhi, ma la collega fa melina e non è disposta a cedere alle avances con tanta facilità: "Lo apprezzo molto come artista e poi abbiamo un bel rapporto". A spazzare via le voci di un flirt ci pensano le conduttrici radiofoniche in studio che all'unanimità rivelano: "L'abbiamo sentita oggi in radio e diciamo la verità, Gaia lo ha friendzonato". Amico sì, fidanzato no.