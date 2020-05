Stash gela "Amici Speciali": "È str**za quanto te". Gaia Gozzi, che sta dominando le classifiche con il singolo Chega, è molto abile nelle parodie dei colleghi e su invito di Maria De Filippi ha imitato Stash. Il musicista dei The Kolors, grande protagonista dello show di beneficenza di Maria De Filippi, in onda ogni venerdì su Canale 5, ha accettato di buon grado la caricatura, ha sorriso divertito, ma ha commesso una piccola gaffe. Per complimentarsi con Gaia si è lasciato sfuggire in senso bonario una parolaccia: “E’ str**za quanto te Maria. Anzi quasi, ancora non arriva ai tuoi livelli, ma quasi ci siamo”. Il tutto in diretta in prima serata. La De Filippi ha glissato e ha chiesto alla cantante di imitare anche Michele Bravi. Operazione perfettamente riuscita.