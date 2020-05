La pole dance di Eleonora Abbagnato, l'etoile stupisce tutti ad Amici Speciali

Giada Oricchio 30 maggio 2020 a

Eleonora Abbagnato così non si era mai vista. La pole dance dell'etoile dell'Opéra di Parigi ha lasciato senza fiato i concorrenti e i giudici di "Amici Speciali", il talent show di beneficenza di Maria De Filippi. Durante la semifinale di venerdì 29 maggio, la conduttrice pavese ha invitato la famosa ballerina di danza classica a cimentarsi con il palo della lap dance così da vincere la "Super Coppa". La Abbagnato non si è tirata indietro e ha improvvisato una memorabile pole dance.

"Per fortuna sono quasi all’addio all’Opéra” ha detto la danzatrice prima di fare esplodere la sua carica super sexy intorno al palo. Ha ancheggiato sinuosa, sculettato il giusto e si è perfino toccata il seno rivelando un insospettabile lato hot pari almeno a quello di Jennifer Lopez in “Hustler”. Per di più senza togliersi i vestiti. il ballerino Javier Rojas è rimasto a bocca aperta, Giorgio Panariello ha strabuzzato gli occhi, Gerry Scotti ha sorriso sornione, mentre Rudy Zerbi è andato in tilt: “Alla faccia! E’ nata per stare sul palo”. Maria De Filippi l'ha ringraziata per essere stata al gioco” e la bella siciliana: “Sembro seria, ma sono spiritosa”.