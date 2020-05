Amici Speciali, Michele Bravi in finale piange e ringrazia Maria De Filippi: dopo l'incidente...

Giada Oricchio 29 maggio 2020 a

a

a

Michele Bravi si commuove e commuove ad “Amici Speciali”, il talent show di beneficenza di Maria De Filippi, in onda ogni venerdì su Canale 5: "La musica mi ha fatto uscire dal silenzio". Il cantante, 25 anni, vincitore della settima edizione di X Factor, è tornato a cantare dopo un anno difficile. A novembre 2018, infatti, rimase coinvolto in un incidente stradale dove perse la vita una donna che sopraggiungeva in moto. Bravi fu indagato per omicidio stradale e di recente ha patteggiato 18 mesi. Maria De Filippi, nel corso della semifinale, ha rivelato: “Ci siamo conosciuti a gennaio, mi hai scritto un whatsapp lunghissimo, educato come sei nella scrittura. Il senso era “se mi tendi la mano, io ci sono”.

C’era la paura di cantare delle canzoni, di stare davanti al pubblico, di sentire cose che non si vogliono sentire. Oggi?”, il musicista di Città di Castello ha gli occhi gonfi di lacrime: “Non amo molto parlare del silenzio in cui mi ero chiuso, se io penso a me l’anno scorso nello stesso periodo, c’era solo il silenzio. Tu sei stata la prima persona, e non lo dico per piaggeria, a chiedermi di cantare quando tutti mi chiedevano coma stavo. E ho capito che esiste un modo per ritornare alla realtà: la musica era la soluzione a quel silenzio. Ringrazio te e i colleghi che mi hanno aiutato a tornare sul palco. Quando il silenzio si rompe o è un rumore o è una melodia, adesso è una melodia”. Michele Bravi è il primo finalista di “Amici Speciali”.