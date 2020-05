Amici Speciali, ultima sfida a quattro stelle: in finale Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Stash

Giada Oricchio 30 maggio 2020 a

a

a

Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e The Kolors sono i quattro finalisti di “Amici Speciali” che chiuderà venerdì 5 giugno. Tre apparecchiature per la terapia sub intensiva, 26.000 tamponi, 30 giorni per 5 operatori sociosanitari e 10.000 mascherine ffp2 più i proventi del televoto sono il bottino che la semifinale dona alla Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza Covid19. La scoperta è Eleonora Abbagnato: pole dance super sexy per l’etoile dell’Opéra di Parigi.

La semifinale di “Amici Speciali”, il talent a scopo benefico di Maria De Filippi, riserva diverse sorprese: la prima è il ritorno del pubblico, scelto tra gli aspiranti concorrenti della prossima edizione di “Amici”. Appena novanta ragazzi a distanza di sicurezza, ma molto calorosi. La seconda novità è l’elezione di 4 finalisti su 12 concorrenti. I campioni delle prime due puntate, Alessio Gaudino e Alberto Urso, sono i capitani, rispettivamente, della squadra bianca e di quella blu. Del primo segmento si ricordano il duetto Stash e Irama e l’elezione del primo finalista: Michele Bravi la spunta su Alessio e Giordana e si emoziona ricordando il silenzio seguito all’incidente del 2018 costato la vita a una donna (il cantante è ancora traumatizzato, nda).

Al posto della maglia c’è il tricolore. Se Michele Bravi è un mix di fragilità e magnetismo, il versatile Irama ha una presenza scenica fuori dal comune anche se la versione italiana della celeberrima “I don’t want to miss a thing” non convince del tutto. Bene anche Random (indimenticabili i bermuda alla zuava) con “Sono un bravo ragazzo”, ma soprattutto applausi alla sua vena comica innata: “Sì sono bravo ma sono qui con un bruciore incredibile di stomaco. Perché ieri ho perso una scommessa e ho mangiato un peperoncino!”. Gaia ha una voce potente così come Giordana e la versione di “Man in the mirror” dei The Kolors è una bomba, ma una menzione speciale la meritano tutti i ballerini, in particolare Alessio Gaudino perfetto nel quadro di Caravaggio coreografato da Giuliano Peparini e Javier Rojas capace di far breccia nell’etoile Eleonora Abbagnato, giudice insieme a Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Giorgio Panariello. La seconda sfida viene vinta dalla squadra blu e Irama è il secondo finalista a scapito di Javier (che ha fatto pace con sé stesso oltre che con la De Filippi) e Alberto Urso. Nella terza manche va in finale il ballerino Alessio Gaudino. Il quarto e ultimo finalista è Stash elogiato dalla De Filippi: “Grazie per quello che hai fatto quest’anno, è una cosa che rimane tra me e te. Ti voglio bene anche se a volte sei inafferrabile” .

Dunque una finale tutta al maschile. Memorabile la pole dance hot di Eleonora Abbagnato: ironica quando dice “per fortuna sono quasi all’addio all’Opéra” e super sexy quando si avvinghia al palo. Ancheggia, sculetta, si tocca il seno mettendo in luce una carica erotica pari a quella di Jennifer Lopez in “Hustler”. Javier Rojas rimane a bocca aperta, Giorgio Panariello strabuzza gli occhi, mentre Rudy Zerbi va in tilt: “Alla faccia! E’ nata per stare sul palo”. Maria De Filippi, vittima dello sketch delle uova da parte di Sabrina Ferilli, le rende omaggio: “Grazie di essere stata al gioco” e la ballerina siciliana: “Sembro seria, ma io sono spiritosa”. La semifinale si conclude sulle note di “Mediterranea”, il nuovo singolo di Irama: tutti in piedi a ballare, comprese Eleonora Abbagnato, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.