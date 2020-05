Al Bano vs Dinos, ecco il videogioco. Aiuta il cantante a cambiare la storia

28 maggio 2020 a

Al Bano contro i dinosauri diventa un videogame. L'uomo non avrà sconfitto i lucertoloni preistorici come ha detto il cantante a Domenica In, ma è sicuro che se il leone di Cellino San Marco dovesse incontrare qualche T-Rex o triceratopo per questi ultimi non finirebbe bene (qui il link per giocare ad Al Bano vs Dinos).

Al Bano storica gaffe sui dinosauri a Domenica In. Selvaggia Lucarelli non perdona

La gaffe sul coronavirus infatti ha ispirato Al Bano vs Dinos, un divertente videogame da smartphone che propone proprio il duello primordiale tra Albano Carrisi e i dinosauri. A realizzarlo è Shuttle Studio, software house specializzata in advergame, ovvero i giochini pubblicitari che troviamo sui siti o nelle app di marchi famosi. In questo caso il prodotto non c'è, ma al centro c'è la tempesta di meme che ha travolto Al Bano. Il quale, è bene sottolinearlo, da questo videogioco dalla grafica arcade anni '90 ne esce strabene: a colpi di acuti riesce a stendere bestioni preistorici che neanche il meteorite.