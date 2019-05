Mentre il risultato della Lega alle Elezioni Europee si attesta a un trionfale 34% Matteo Salvini torna a commentare il risultato elettorale. "A Riace e Lampedusa la Lega è primo partito. Evidentemente la richiesta di una migrazione regolare, qualificata, positiva è volontà degli italiani, non solo un capriccio di Salvini", ha detto il ministro dell'Interno, vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio aggiungendo che "la prima battaglia in Europa che andremo a condurre e vincere" è questa.

L'altra battaglia an nunciata da Salvini è quella dei parametri economici: "È in arrivo una lettera della commissione Europea sull'economia del nostro Paese e penso che gli italiani diano mandato a me e al governo di ridiscutere in maniera pacata parametri vecchi e superati". Salvini ha poi ribadito lealtà al patto di governo i 5stelle: "Non mi interessa il riequilibrio dei poteri interni" al governo ma "ho il mandato" per lavorare in Europa per migliorare la situazione dei lavoratori italiani".