In Olanda vanno in testa i laburisti. Agli euroscettici solo 4 seggi

In testa alle Europee secondo il primo exit poll alla chiusura delle urne in Olanda c’è il partito del socialista Frans Timmermans, uno degli spitzenkandidaten che aspira a rimpiazzare Jean-Claude Juncker sulla poltrona più ambita d’Europa, quella di Presidente della Commissione europea. Il PVDA di sinistra (S&D) ottiene il 18% dei voti secondo il sondaggio Ipsos. Il partito FvD, nazionale-conservatore e anti-UE (ECR), che era previsto per il primo o il secondo posto nei sondaggi elettorali dell’UE prima delle elezioni, è solo in quarta posizione.