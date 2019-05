Il Cyber Risk è un rischio emergente: nella percezione delle aziende italiane rappresenta il secondo rischio più temuto, secondo soltanto all’interruzione di servizio. Basti pensare che nel 2017 il cyber crime ha causato danni in Italia per circa 10 miliardi di euro (danno medio 2 milioni euro), nel 2018 il numero di violazioni di dati sensibili è cresciuto di quasi il 40% rispetto all’anno precedente e per quest’anno l’Associazione italiana per la sicurezza informatica prevede una media di circa 150 cyber attacchi mensili.

Uno scenario preoccupante da affrontare con le dovute protezioni, prevenendo e gestendo efficacemente il rischio informatico. Da oggi è possibile farlo con Amissima, che ha lanciato Cyber@missima, una soluzione evoluta dedicata alle imprese, agli esercizi commerciali e a tutti quei professionisti che hanno necessità di tutelare i propri dati e quelli dei propri clienti.

Cyber@missima è pensato per proteggere l’assicurato dai rischi informatici e per elevare la soglia di cyber security contro possibili azioni fraudolente. “Cyber@missima risponde a una chiara richiesta del mercato - commenta Antonio Scognamillo, direttore commerciale di Amissima - Le imprese sono sempre più vittime di attacchi informatici, frodi, furti di dati e informazioni che possono seriamente minare lo sviluppo del business e le tecnologie in continua evoluzione impongono la tutela contro tentativi di hackeraggio spesso sofisticati. Abbiamo pensato a un prodotto che sappia proteggere il lavoro dell’imprenditore o del professionista: la polizza ha infatti un alto livello di personalizzazione per rispondere al più ampio ventaglio di esigenze possibile”.

Cyber@missima nasce nel rispetto delle indicazioni Ivass sui Contratti semplici e chiari, le nuove linee guida stabilite dall’ANIA per favorire la consapevolezza del consumatore al momento dell’acquisto di una nuova soluzione assicurativa, rendendone più comprensibile il contenuto e le coperture che la compongono.