'Acqua nelle nostre mani', Finish contro gli sprechi

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Diffondere un uso responsabile dell’acqua, bene prezioso per noi e per il Pianeta. Questo l'obiettivo di 'Acqua nelle nostre mani' progetto di Finish, brand del gruppo Reckitt Benckiser, che prevede diverse attività di sensibilizzazione sull’uso consapevole della risorsa idrica.

Ad accompagnare Finish in questo percorso Fai - Fondo Ambiente Italiano, Bosch e National Geographic in qualità di content partner. "Abbiamo avviato un progetto in grado di coinvolgere tutti, partendo dalla nostra popolazione aziendale, passando dai nostri partner e stakeholder esterni, fino ad arrivare ai nostri consumatori", sottolinea Enrico Marchelli, Regional Director Italia, Grecia e Israele Rb Hygiene Home.

Primo passo di questa azione di sensibilizzazione la presentazione di uno studio dal titolo 'Acqua risorsa preziosa, la situazione in Italia', realizzato dal Fai - Fondo Ambiente Italiano e relativo allo scenario idrico italiano. "L’impegno di questa azienda per promuovere il valore dell’acqua come risorsa preziosa ci è sembrato da subito ammirevole dal momento che la salvaguardia del patrimonio idrico italiano è tra i nostri primari obiettivi. Il Fai si è infatti prefissato un traguardo ambizioso: ridurre del 20% in 10 anni i consumi di acqua all’interno dei suoi beni", dice Daniele Meregalli, responsabile Ambiente Fai.

Diffondere la conoscenza del problema è il primo passo per iniziare a cambiare le cose e la collaborazione con National Geographic nasce con questo intento. "National Geographic racconta storie che contano attraverso immagini suggestive, un giornalismo basato sui fatti ed un intrattenimento senza rivali. I contenuti sviluppati per la campagna Finish diffonderanno la conoscenza del problema della scarsità d’acqua e mostreranno come apportare piccoli cambiamenti alle nostre abitudini quotidiane può fare la differenza", spiega Deborah Armstrong, Senior Vice President, Advertising Sales, Brand Partnerships and General Manager National Geographic.

Fra le misure che si possono adottare per contribuire alla salvaguardia della risorsa idrica e, che rientrano nel progetto Acqua nelle nostre mani, c’è l’uso più frequente e consapevole della lavastoviglie. Per questo, al fianco di Finish per diffondere questa abitudine c’è Bosch. "La sostenibilità è parte integrante della storia del marchio Bosch e si concretizza attraverso innovazioni di prodotto che mettono al centro il benessere delle persone e la tutela dell’ambiente, risparmiando risorse preziose come energia e acqua", afferma Giorgio Marazzi, ad Bsh Italia.

Non solo l’impiego della lavastoviglie, ma anche i comportamenti che accompagnano il suo utilizzo possono fare la differenza. Oggi ancora il 56% degli italiani lava i piatti prima di metterli in lavastoviglie (Ipsos - 2018), sprecando fino a 38 litri di acqua ogni volta (Ricerca Ipsos Capi In Home Meter - 2019). Abbandonando questo gesto, una singola famiglia risparmierebbe ogni anno una quantità di acqua equivalente a circa un mese del proprio fabbisogno idrico (elaborazione su dati Istat).

"La nostra ambizione è rendere i consumatori italiani consapevoli dell’importanza della salvaguardia dell’acqua e convincerli a cambiare le proprie abitudini per proteggere questa importante risorsa", conclude Enrico Marchelli, Regional Director Italia, Grecia e Israele Rb Hygiene Home.