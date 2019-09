Dalla filiera del riuso ai nuovi meccanici, le anteprime di e_mob

Roma, 12 set. (AdnKronos) - Tre incontri di avvicinamento alla terza edizione di e_mob, il Festival dell’eMobility in programma a Palazzo Lombardia di Milano dal 26 al 28 settembre. Appuntamenti aperti al pubblico organizzati dai partner di e_mob per approfondire alcune delle tematiche più rilevanti riguardanti la mobilità elettrica. Giornate formative che avranno un epilogo, successivo alla tre giorni milanese, con un ultimo focus a Monza.

Tutti gli eventi sono organizzati in collaborazione con Motus-E e Class Onlus e sono ad accesso gratuito, previa registrazione.

Si inizia il 16 settembre alle 9.30 a Palazzo Pirelli di Milano. Focus: la corretta gestione delle batterie giunte a fine vita. L’incontro promosso da Cobat, intitolato 'La sfida italiana alla creazione di una filiera nazionale per il riutilizzo delle batterie di trazione delle auto elettriche', presenta i progetti per il riuso e il riciclo degli accumulatori a fine vita.

Progetti di diverse realtà nazionali accomunati dalla finalità di rendere la filiera più economica e compatibile sul piano ambientale, ma pure di permettere al nostro Paese di diventare la guida in Europa in questo campo creando decine di migliaia di posti di lavoro. A presentare i piani in corso e i risultati ottenuti saranno esponenti di Class Onlus, Cobat, Rse, Politecnico di Milano, Fca, Circular Economy Holding, Vigili del Fuoco e ministero dell’Ambiente.

Con l’avvento della tecnologia elettrica il mondo dell’autoriparazione subirà una vera e propria rivoluzione. Cambieranno le competenze e la formazione richiesta e saranno necessarie nuove figure professionali specifiche, capaci di intervenire con efficacia sui modelli a batterie.

Per capire l’evoluzione del comparto e orientare gli addetti del settore verso la transizione, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi promuove il seminario 'Meccatronica elettrica: la nuova frontiera per lo sviluppo di nuova impresa e figure professionali'. L’incontro è in programma a Palazzo Turati di Milano il 19 settembre dalle 9.30. Con interventi di esperti del Politecnico di Milano, della Regione Lombardia, di Formaper, Motus-E e della stessa Camera di Commercio.

Terzo appuntamento a Varese presso la Camera di Commercio, in Piazza Monte Grappa, sabato 21 settembre, dalle 14 alle 18. Quarta città italiana per numero di auto a batterie, Varese organizza ogni anno il Green Mobility Day con esposizione di veicoli a basse emissioni e incontri sulla mobilità elettrica.

Il focus 2019 promosso dal Comune di Varese è la 'Filiera Industriale della E-mobility: l’impatto sulle imprese e prospettive di sviluppo', un seminario durante il quale verranno svelati i dati dello studio sulla Filiera Potenziale della Mobilità elettrica sulla Lombardia elaborato da Motus-E e Ambrosetti. Si presenteranno anche le attività di Formaper sui percorsi formativi per gli operatori del comparto automotive.

L’edizione 2019 di e_mob si chiude il 14 novembre a Monza con un incontro sulle infrastrutture per la ricarica in aree private. In programma il corso di formazione 'Incentivi e azioni che agevolino iniziative di infrastrutturazione in area privata e/o in parti di uso comune nei condomini' promosso da Anaci Monza/Brianza e in programma nella sede di Assolombarda Confindustria Monza Brianza dalle 9. Il corso affronta tutte le tematiche sull’argomento, dalle normative vigenti per l’installazione alla regole di sicurezza previste dai Vigili del Fuoco, dagli incentivi per l’acquisto di wall box ai nuovi sistemi di mobilità sostenibile collegati allo sharing condominiale e di quartiere.