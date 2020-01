Antartide, lanciato il telescopio Blast: in volo per scoprire i segreti delle stelle

Nella mattina di oggi 6 gennaio 2020, alle ore 6:06 ora italiana, è stato lanciato dalla base di McMurdo in Antartide il telescopio Blast, un progetto finanziato dalla NASA, che volerà appeso a un pallone stratosferico. "È stata una vera e propria impresa sperimentale - racconta dall'Antartide Federico Nati, astrofisico dell'Università di Milano-Bicocca, responsabile italiano dell'esperimento - Blast ora osserverà il cielo per circa un mese appeso a un pallone stratosferico a circa 40 km di quota, sorvolando l'Antartide".

Il telescopio registrerà immagini della nostra galassia volando al di fuori dell'atmosfera, misurando segnali che i telescopi terrestri non sono in grado di raccogliere. Inotre "osserverà delle spettacolari nebulose per comprendere le leggi fisiche con cui nascono le stelle e ci fornirà dati per nuove importanti scoperte sull'evoluzione dell'universo" spiega lo scienziato e divulgatore che ha raccontato l'avveniristico progetto nel suo libro edito da La nave di Teso "L'esperienza del cielo. Diario di un astrofisico".