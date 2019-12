Natale immersi nella Spa tra massaggi e relax

Quale regalo migliore, per corpo e anima, di un'immersione che curi corpo e anima al tempo stesso? La pausa natalizia in un ambiente elegante, affascinante e, soprattutto, lontano dai ritmi cittadini così frenetici e dannosi, può rivelarsi la strategia migliore per affrontare le feste e il nuovo anno alle porte. Perché, allora, non scegliere un luogo dove arte, storia e charme si mischiano in modo unico. Magari un'antica dimora di suore benedettine oggi splendido relais nel cuore dell’Umbria più autentica come il Nun Assisi Relais & Spa Museum.

Qui benessere e tentazioni golose sono il tratto distintivo del Natale. Un’esperienza wellness nella suggestiva Nun Spa Museum, resa unica dai muri in pietra e dalle colonne calcaree risalenti all’anfiteatro romano che un tempo occupava quest’area, per vivere le feste in piena armonia.

All’interno di questo vero e proprio museo privato è il percorso Nun che si snoda tra le quattro zone, collegate tra loro, con differente temperatura e livello di umidità -Tepidario, Caldario, Sudatorio e Frigidario – la piscina multigetto e la vasca relax, e lasciarsi coccolare con un massaggio con olio alle proteine della seta. Per coccolarci ci sono i rituali spa Perlasium, pensati per emozionare e donare un benessere psicofisico completo. Erbe, piante e fiori che nascono dal nostro orto diventano preziosi elementi che avvolgono il corpo e lo spirito. Attraverso questi rituali possiamo vivere le terme esattamente come usavano fare gli antichi romani tra vapore e acqua scegliendo argille e impiastri auto massaggianti che purificano, rinnovano e nutrono la pelle.

Per un’esperienza ancora più autentica possiamo scegliere la cisterna romana per un trattamento esfoliante al corpo su pietra riscaldata seguito da un massaggio. Oppure possiamo immergerci nelle terme romane spalmandoci uno degli impiastri a base di argilla naturale per unire all’effetto curativo del percorso termale quello benefico del fango. Ad esempio, l’impianto di argilla rossa, salvia e cristalli di zuccheri ha un’azione stimolante e rinfrescante, quello di argilla, sale e rosmarino ha un’azione sebo normalizzante ed energizzante. Ancora, l’impiastro aromatico con argilla, lavanda e cipresso lenisce profondamente, mentre quello agli agrumi è ricco di ferro e aiuta la rigenerazione cellulare, migliorando il microcircolo.

Infine, l’argilla gialla e la ginestra esfoliano e tonificano. A dare un tocco ancora più esclusivo alla nostra cura di bellezza ci pensa la linea Perlasium, una gamma all’avanguardia, ricca di sostanze funzionali, studiata proprio per contrastare gli inestetismi della pelle. Una linea esclusiva che abbina ingredienti come il Latte D’Asina, il Burro di Karité e la Vitamina B5 per detergere e nutrire la pelle del viso con un prodotto dalle spiccate proprietà antiossidante e anti-invecchiamento. E proprio la notevole presenza di principi attivi, rendono la linea antiage Perlasium uno strumento efficace per contrastare l’invecchiamento cutaneo grazie all’acido Ialuronico, la silice organica e l’Hexapeptide-19, denominato anche “botox-like”, un attivo di ultima generazione cosmetica con un’efficacia micro-decontratturante perché agisce a livello della contrazione dei muscoli mimici.

Infine, l’olio corpo combina oli pregiati come quello di Vinaccioli, di Sesamo, di Mandorle Dolci e la Vitamina E, per idratare la pelle alla perfezione. E dopo aver curato anima e corpo, manca la gola. Viaggi gourmet tra i sapori della tradizione ammirando la Rocca Maggiore illuminata.