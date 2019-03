Ecco le imprenditrici estetiche del futuro

Mentre il mercato del benessere acquista sempre più valore, con i suoi 18 miliardi di euro destinati ogni anno dagli italiani alla cura di sé, sta crescendo parallelamente la domanda di risultati estetici evidenti che al contempo non richiedano il ricorso a pasti sostitutivi o – peggio – interventi invasivi per il corpo. Fisiologico, dunque, un boom sul mercato dei trattamenti e dei prodotti “anti-age” che da oggi al 2023 si stima crescerà in maniera a dir poco esponenziale, come rilevato dal resoconto "Anti Aging Products Market Report” pubblicato da Global Industry Analysts, Inc.

L’Italia ha dimostrato tuttavia di non essere ancora strutturalmente pronta ad accogliere e soddisfare le nuove esigenze della clientela, soprattutto a causa dell’insufficiente presenza di centri specializzati che sappiano eseguire trattamenti completamente naturali; la conseguenza è che moltissime potenziali clienti si vedono costrette a ricorrere a soluzioni di ripiego o addirittura al fai da te.

Partner sul lavoro così come nella vita, e supportati da oltre 20 anni di successi ed esperienza nel campo della ricerca e della formazione nel settore dell’estetica professionale, Marco Postiglione e Cristina Bortolussi hanno quindi avuto l’intuizione di dare vita al brand Marco Post - The Italian Beauty SPA. Si tratta di una innovativa rete di centri estetici anti-age formata già da più di 70 centri partner su tutto il territorio italiano che, a soli 3 mesi dal loro lancio, vantano mediamente già 1 mese di lista d’attesa per accedere ai trattamenti estetici specialistici che propongono.

A differenziare l’azienda è soprattutto il mix di competenza e giovane età, oltre che uno spirito dinamico e innovativo: il fondatore Marco Postiglione, a soli 39 anni, assume altri giovani per promuovere un’idea di bellezza in tutto e per tutto naturale, non artificiale, e interamente incentrata sul made in Italy.

Sì, perché Marco Post - The Italian Beauty SPA rappresenta infatti un ulteriore esempio dell’inimitabile lifestyle italiano, da sempre ammirato in tutto il mondo, con una intuizione di business molto avanzata rispetto alla qualità media di servizio offerto dai corrispondenti operatori del settore.

Il modello di partnership che viene proposto, benché metta a disposizione dei propri partner l’uso di uno speciale lettino estetico brevettato e prodotti cosmetici di qualità assoluta ed efficacia testata, non nasce dal mondo della produzione cosmetica né da quella di macchinari, ma è basato su una partnership reale focalizzata a formare, coinvolgere ed assistere quotidianamente il centro estetico partner in tutte le sue principali attività sia tecniche di cabina, che di marketing e di gestione economico finanziaria.

Quello di Marco Post, brand ispirato al nome del suo creatore Marco Postiglione, è un caso quasi unico di uomo all’interno di un mercato tipicamente femminile. Non a caso l’anima del progetto è una forte consapevolezza dell’importanza dell’imprenditoria giovanile e soprattutto di quella femminile, per ridare lustro ad una categoria professionale come quella delle estetiste ancora troppo spesso sottovalutata nonostante l’importanza del giro di affari gestito o generato per tutto l’indotto del settore.

Oggi, grazie ad intuizioni come Marco Post - The Italian Beauty SPA, hanno la possibilità di imporsi anche nell’immaginario come vere e proprie imprenditrici, chiamate a saper gestire tutto il processo imprenditoriale. “Il nostro obiettivo è semplice - dichiara Marco Postiglione: vogliamo rivoluzionare il settore dell’estetica. L’antiage è per noi qualcosa di molto importante, e abbiamo coinvolto e formato moltissime giovani imprenditrici capaci di fare la differenza non soltanto a livello nazionale. Credo infatti fermamente che l’eccellenza del Made in Italy possa rivoluzionare anche il settore della beautyness nel mondo, e noi siamo pronti a farlo.”