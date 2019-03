8 marzo e la bellezza di essere donna

C’è chi lo legge “l’otto marzo” e chi preferisce la versione “lotto marzo”, ma si tratta pur sempre dello stesso giorno, vale a dire la Giornata Internazionale della Donna, anche nota come Festa della Donna. Una data omaggiata da sempre in ogni parte del mondo che ricorda una delle molte lotte per i diritti civili universali, ma anche l’esaltazione della femminilità. Lo scorso anno abbiamo rincorso i movimenti al femminile come #MeToo e i movimenti politici di difesa dei diritti delle donne dalle molestie.

Ma come e dove nasce la tradizione dell’8 marzo? La ricorrenza risale al lontano 28 febbraio 1909, negli Stati Uniti, quando il partito socialista americano organizzò quel giorno una manifestazione a sostegno del diritto delle donne al voto. Un anno più tardi, l’iniziativa venne “trasportata” a Copenaghen e discussa nella Conferenza internazionale delle donne socialiste.

Dal 1909, quindi, cominciarono le prime manifestazioni a favore dei diritti delle donne e del suffragio universale, anche se già nel secolo precedente in diverse parti del mondo ci si batteva per gli stessi motivi. Pensiamo ad esempio che in Nuova Zelanda le donne possono votare dal 1893. Largo, quindi, alle Suffragette, con migliaia di donne in sciopero tra la fine del 1908 e l’inizio del 1909 a New York.

In Italia festeggiamo questa giornata dal 1922, negli USA, invece, a questa giornata si aggiunge un mese intero dedicato alla Donna.

Il primo vero 8 marzo della storia risale al 1917, quando le donne di San Pietroburgo scesero in strada contro la Prima Guerra mondiale. Ma veniamo a noi e al famoso incendio della fabbrica di camicie Cotton a New York, di certo una delle maggiori fake news della storia. L’incendio in cui morirono più di 140 persone, per la maggior parte donne immigrate, risale infatti al 25 marzo 1911.

E la mimosa? Arrivò in Italia l’8 marzo 1946 e a proporla furono Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei.

Insomma, la tradizione sulla Festa della Donna è antica e variegata e oggi incarna soprattutto una sensibilità nuova a un’idea di bellezza femminile che poco deve avere a che fare ormai con la perfezione e molto con l’equilibrio e la cura di sé.

