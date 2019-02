"La bella addormentata", se la tisana è da favola

Se si chiama “la bella addormentata” un motivo ci dovrà pur essere. Ci siamo mai chieste come, in effetti, il sonno agisce su di noi? Al di là dell’aspetto del riposo mentale e fisico, dormire bene ci aiuta anche a rimanere in salute e a essere più belle che mai.

Il sonno, esattamente come la quantità di cibo che mangiamo, ad esempio, influisce sugli zuccheri presenti nel sangue. Secondo gli esperti del sonno, la mancanza di sonno può portarci anche a mangiare di più, per questo dormire bene è utile non solo per la bellezza della nostra pelle, ma anche per la forma fisica.

“Gli stati di stress acuti e cronici sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana”, spiega Gianluca Mech, presidente della società, che ha ereditato dalla famiglia la formula segreta della Decottopia e ha inventato il programma di dimagrimento Dieta Tisanoreica. È l’unico erede di una tradizione erboristica antica che ha visto la sua famiglia al centro delle arti e dei segreti della fitoterapia in Italia dal 1911. “Siamo portati ad impegnarci su più fronti, nel lavoro, a casa e nel tempo libero, creando uno stato di costante tensione. Anziché affrontare episodi periodici di stress, molti di noi hanno a che fare con lo stress ogni giorno. E quando lo stress diventa cronico, è molto più di un inconveniente. Ogni giorno, milioni di persone sono assenti dal lavoro a causa di disturbi legati allo stress.

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che lo stress sia un fattore importante nei disturbi e nelle patologie come l’ansia, l’insonnia, la depressione, le ulcere, l’artrite reumatoide, il mal di testa, l’ipoglicemia, l’asma, l’herpes, l’ipertensione, problematiche cutanee e le malattie cardiache. Con il nostro team di esperti, quindi, abbiamo pensato di agire proprio per contrastare gli stati ansiosi e l’insonnia, e di aiutare lo stato di rilassamento psico-fisico generale proponendo un innovativo progetto”.

Dalla tradizione erboristica ultracentenaria nasce la linea Tranquilance di Gianluca Mech, a base di principi naturali e composta da quattro prodotti, ognuno specifico per la propria problematica. Tranquilance Relax, ad esempio, è l’ideale per stati di ansia generalizzati, grazie a Magnolia, LTeanina, Vitamina B6 con Bluenesse e Protizen e melissa. Tranquilance Notte Plus è indicato invece per episodi di insonnia ricorrente, a base di Valeriana, Melatonina con Bluenesse. C’è anche Tranquilance Canapa Relax per agire invece sull’umore, anche grazie allo zafferano che combatte stress e irritabilità. La versione Notte in spray è perfetta per jet lag, sonno e affaticamento, aggiungendo anche la melatonina.

Il consiglio, in ogni caso, è di non ricorrere mai al fai da te, ma di rivolgersi al Centro Studi Tisanoreica, a disposizione per consulenze gratuite al telefono, via chat o per mail. Qui, un team di esperti, tra medici e farmacisti, rispondono a eventuali dubbi e disegnano un piano su misura delle proprie necessità, sia estetiche che, soprattutto, di benessere.

Un buon sonno, inoltre, aiuta la nostra pelle a produrre nuovo collagene, a renderla più polposa, ad alleviare le rughe più profonde. Durante la notte, ci sono infatti delle fasi naturali e fisiologiche di ristrutturazione e di ripristino delle strutture del tessuto connettivo di sostegno e del tessuto epiteliale, regolarmente danneggiate da fattori interni ed esterni durante il giorno. Da qui l’importanza di dormire bene e di stimolare la pelle con prodotti ad hoc in questo processo di rigenerazione naturale. Il progetto Sleeping Beauty, “La bella addormentata”, è stato studiato applicando un protocollo di assunzione di due integratori alimentari. Il primo, costituito da capsule a base di Chaga, fungo medicinale siberiano, ha un’altissima proprietà antiossidante e si assume di giorno, il secondo è una miscela contenente Peptidi bioattivi da collagene, Ceramidi, Passiflora, Melissa, Zinco, Vitamina C ed E da bere prima di coricarsi.

“La salute e il benessere sono i reali obiettivi del nostro lavoro”, spiega ancora Gianluca Mech. “La vita media si è allungata, l’aspettativa per le donne è di vivere almeno 85 anni e per gli uomini 802 anni e oggi si è anziani a malapena dopo i 75 anni. Proprio per questo, viaggiamo da un concetto di bellezza riparatrice, come poteva essere la medicina estetica, a uno di bellezza conservativa, che ricerca da dentro la rigenerazione attraverso una corretta alimentazione, una beauty routine mirata e strumenti naturali di supporto ai processi fisiologici. La vita è più lunga ed è anche socialmente attiva fino all’ultimo momento”.