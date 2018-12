Profumo di Natale, le fragranze si vestono d'oro

Le fragranze delle feste si vestono di rosso e di oro, diventano lussuose ed estremamente audaci. Il profumo è un alleato prezioso per noi donne, una sorta di abito scintillante per affrontare il Natale in modo sofisticato e perfettamente su misura.

È il caso di N° 5 L’EAU di Chanel, che per la prima volta nella storia del mitico flacone immaginato da Mademoiselle Chanel, abbandona la canonica trasparenza e si veste di rosso incandescente per questa edizione limitata. Vetro rosso, 55 pezzi in serie numerata e cristallo rosso Baccarat, nel formato da collezione dell’Extrait N°5 da poco meno di un litro. Una fragranza storica, concepita nel 1921 e rivisitata nel 1924, oggi ha una nuova veste di vetro o cristallo.

Per affrontare il Natale con gioia Lancôme propone un soffio di La vie est belle, con tutta la sua grazia, la sua luce e la sua libertà. Questo profumo risveglia tutti i sensi e scrive una nuova storia olfattiva, sublimando le più belle materie naturali, affinché vivano pienamente. Tre grandi profumieri francesi assieme in una sola fragranza: Olivier Polge, Dominique Ropion e Anne Flipo. Una fragranza “quintessenziale”, liberata dal superfluo, la cui scrittura si compone di soli 63 ingredienti affinché ognuno possa pienamente esprimersi. Vero concentrato di lusso, La vie est belle contiene quasi il 50 per cento in più di ingredienti naturali.

Se invece vogliamo vivere Natale, con un efficace antidoto ai cliché, ci sarà d’aiuto Prada con la sua Prada Bear Parade, il tema scelto per queste feste, che veste di charms in pelle saffiano a forma di orsetto i flaconi. La Femme Prada e L’Homme Prada fanno squadra con gli orsetti d’inverno. Due facce di un unico mondo, che raccontano l’esplorazione della fluidità nella relazione tra gli opposti. La Femme Prada è un invito all’emozione, un viaggio evocativo a base di note di Frangipane. L’Homme Prada è una fragranza duplice, fatta di giustapposizioni e stratificazioni che resta fedele ai codici del più maschile Fougère con note di Neroli, Geranio e Patchouli.

Si veste di luce per Natale il mitico Alien, la fragranza di Mugler, che indossa un abito da collezione, facendosi talismano impreziosito da una laccatura di colori iridescenti dalle sfumature infinite. L’edizione limitata We Are All Alien rende omaggio alla bellezza della nostra diversità. L’ametista, pietra preziosa che ha ispirato il colore del flacone-talismano, è nota per le virtù rasserenanti e l’attrazione magnetica. Ogni flacone in edizione limitata è il risultato di un procedimento industriale detto “laccatura per interazioni aleatorie”, finora mai utilizzato nella haute parfumerie. Costantemente alla ricerca di originalità e innovazione, per Natale Mugler reinterpreta anche le iconiche Eau de Parfum in un formato nomade assolutamente inedito: Perfuming Pen. Angel, Alien e Aura Mugler si “trasformano” in una concrète de parfum: una penna profumata, pronta a scivolare in borsa (o nello zaino), per non separarsi mai dalla propria perfumed addiction!

Se invece amiamo le fragranze più legnose, anche a Natale, è perfetto il nuovo profumo di Jo Malone London. Bronze Wood & Leather è la nuova Cologne Intense, che ricorda il profumo caldo della pelle avvolta in un accordo di legni. Affumicato e profondo, scaldato dai raggi del sole tiepido della sera. Ravvivato dal ginepro brioso e dal pompelmo fresco, rifinito da un tocco misterioso di vetiver. Arricchite da ingedienti preziosi le Cologne Intense traggono ispirazione da riti del passato e sono costruite per inebriare i sensi con il loro profumo sensuele e avvolgente.

Il Natale si fa goloso invece, con accordi di note di biscotto, meringa e vaniglia, ma anche patchouli verde di Sumatra e cannella dello Sri Lanka, in casa Coquillete Paris, brand di profumeria di Nicchia italo-francese. Natale è alle porte e il profumo ideale per sublimare e onorare la festa più amata dell’anno, che porta con sé un’atmosfera calda e sfavillante, è Cookiecrunch di Coquiellete Paris. Uno scrigno prezioso con all’interno un turbinio di dolcezza. Croccanti briciole di biscotto e meringa dal cuore pastoso si uniscono all'effervescenza briosa di accordi agrumati. Una dolce e insolita alchimia di fumante caramello e panna cremosa. Un denso e ribollente candore di Vaniglia per una fragranza gourmand, ghiotta e soffice come pastafrolla appena sfornata, dal cuore caldo e irresistibile, che risveglia il bambino in ognuno di noi.

Una tendenza di questo Natale è di vestire di profumi anche la casa e l’ambiente oltre che il nostro corpo. Il Natale Floris, ad esempio, ci propone Cinnamon&Tangerine Candle, con la sua miscela inconfondibile di scorza di agrumi, cannella, chiodi di garofano e legni preziosi, ci scalda anche nei giorni più freddi. Svela le note misteriose di un accordo boisé-floreale-speziato, Bougie Orient di Sisley, che durante le feste ci porta trasporta nell’atmosfera calda e profumata dell’Andalusia, nel cuore delle alcove di un palazzo orientale. Bergamotto e Mandarino si uniscono allo Zafferano, mentre il cuore floreale e speziato è composto da Chiodo di Garofano, Ambra e Rosa.

Si ispira alla seduzione e alla lussuria, perfino a Natale, Hysteric, in bilico tra sacro e profano. Ennesima conferma della personalità al limite del suo creatore Laurent Mazzone, la rosa ci accompagna in un viaggio misterioso e audace, fino al bagliore dorato che accende la luce sull’isteria, liberandoci dalla follia. Hysteric è un extrait de parfum caratterizzato da calde note gourmand speziate. Un jus ipnotico in grado di stravolgere e ammaliare allo stesso tempo.

Sisley immagina invece una donna delle feste felina, altamente passionale. Eau Du Soir è decisamente selvaggia per questo Natale. Il flacone nero e oro maculato svela la luminosa fragranza con un sottile gioco di trasparenze, esprimendo tutta l’eleganza e la sensualità del profumo. Resta la creazione lussuosa e femminile in un nuovo scrigno sontuoso.

Esalta il lusso e si ispira al bianco assoluto, concepito come luce massima e apertura a ogni possibilità il Natale in casa Ferragamo. Paul Andrew, direttore creativo della linea donna Salvatore Ferragamo ha interpretato i flaconi delle Holiday Limited Edition come abiti da sera, accostando il nero lucido più rigoroso alla grinta di dettagli - simili a borchie - color oro. «Per il periodo delle feste, ho immaginato una versione inedita e particolarmente lussuosa delle fragranze Salvatore Ferragamo», spiga Paul Andrew. «E nel rispetto di quelli che, da sempre, sono i valori della Maison - innovazione, eleganza, made in Italy – non potevo immaginare binomio migliore del nero e oro».

E ancora un inno assoluto all’oro, da sempre, è racchiuso in J’adore, che oggi diventa Absolu, più carnoso che mai. I suoi fiori hanno la dolcezza di un delizioso sciroppo, di un nettare sublime, naturale e sensuale. “J’adore Absolu è chiaramente un’ode alle Assolute floreali, che bisogna trattare con precisione Non si possono esprimere tutte allo stesso modo, bisogna creare delle sfumature e metterle in comunicazione tra loro. Per questa composizione, ho desiderato che il Gelsomino splendesse in tutta la sua intensità. È animalesco, fruttato, pieno di sole. Avvolto da note mielose di Arancio e Rosa, assume accenti più carnosi, degni di un nettare”, spiega François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior.

Molto dolce, ma sempre carico di grande sensualità, il Natale Collistar che interpreta il mondo delle sue fragranze come un luogo dell’anima e del ricordo, per fermare un momento o rivivere un’emozione che viene da molto lontano, o viverne una completamente nuova. La Rosa Eau de Parfum, ad esempio, è un vero tributo a questo fiore raffinato e maestoso. Si esordisce con le note vibranti del pepe rosa, per poi rivelare un’anima sfaccettata che nasce dall’incontro di due qualità di rose: Rose Water Natsource, opulente e magnetica, e Rosyfolia, eterea ed elegante.

Per regalare un Natale unico anche a chi, di solito, non riesce a indossare il profumo per l’eccessiva sensibilità, arriva BioNike con la nuova creazione So Pure, il primo Eau De Toilette senza allergeni, senza, cioè, nessuno dei 25 ingredienti potenzialmente sensibilizzanti. La raffinata purezza dei legni più pregiati e la sensualità avvolgente di caldi accenti vanigliati in una fragranza - Legnosa, fruttata, dagli accenti orientali, che dà vita a un’armonia perfetta, senza dimenticare il rispetto della pelle.