Presentato in anteprima il nuovo libro della giornalista e scrittrice Rosanna Lambertucci dal titolo “La nuova dieta 4 più 1 - 4 più 1. Per dimagrire, per rigenerare, per depurare”. La continua ricerca di risposte alla crescente richiesta di benessere psicofisico è alla base di questa nuova dieta elaborata da Rosanna Lambertucci, con la consulenza del Prof. Corrado Pierantoni, che ruota intorno a un punto fermo: non c’è dimagrimento duraturo se prima non si attua una profonda depurazione del nostro organismo. Solo alleggerendo dall’attività quotidiana gli organi più affaticati – fegato, reni e intestino – con un periodo depurante si può affrontare un percorso di dimagrimento e di benessere che non solo durerà nel tempo, ma diventerà un salutare stile di vita.

Rosanna Lambertucci ha dato inizio al dibattito precisando che: "Non siamo dei contenitori da riempire con quantità differenti di cibo ma siamo prima di tutto esseri dominati dagli ormoni e condizionati dalle emozioni. La parola chiave del nuovo percorso è detossinare. Oggi stiamo tutti male, avvertiamo un’esigenza profonda di cambiamento che passa anche attraverso la rigenerazione del corpo”.

La Dieta 4 più 1 - 4 più 1 è un metodo serio e scientifico per disintossicare il corpo e l’anima e perdere peso senza recuperarlo più: un nuovo viaggio per dimagrire, per vivere meglio e più a lungo arricchito da 60 ricette inedite dello chef Fabio Campoli.

In questo nuovo viaggio dimagrante la Lambertucci ha strutturato una dieta divisa in tre fasi di dieci giorni ciascuna da attuare in base alle esigenze individuali. Ogni fase segue il metodo 4 più 1 - 4 più 1, ossia quattro giorni ovo-latto-vegetariani seguiti da un giorno vegano. L’eliminazione temporanea di carne e pesce aiuta a disintossicare l'organismo. Per concludere in bellezza brindisi con una magnifica torta raffigurante la copertina del libro.